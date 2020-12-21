Справиться с ВИЧ-инфекцией. Научный центр «Вектор» разработал эффективную вакцину

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», занимающийся созданием вакцины против ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), сообщил об успешных результатах первой фазы клинических испытаний. Препарат доказал свою эффективность на практике: антитела к ВИЧ выработались у ста процентов испытуемых.



«ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у ста процентов добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы – у восьмидесяти процентов»,– сообщает новосибирский научный центр. Испытания вакцины проводятся на двухсот сорока добровольцах в двух медучреждениях региона. Они продлятся до конца 2021 года.