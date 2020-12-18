Еще шесть пациентов скончались из-за коронавирусной инфекции в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в области зарегистрирован сто семьдесят один новый случай коронавируса, двести три пациента получили выписку о выздоровлении.

В отделениях интенсивной терапии в настоящее время находятся сто пятьдесят восемь человек, из них сорок – на ИВЛ.

COVID-19 стал причиной смерти еще шести новосибирцев: скончались мужчины в возрасте 46 лет, 52 года, 81 год, и женщины 60 лет, 77 лет и 79 лет.