В Новосибирской области началась вакцинация противоковидным препаратом «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор»

В приоритете вакцинации медики, педагоги, соцработники, сотрудники ЖКХ, транспортной сферы, правоохранители. Новосибирская область уже получил тысячу доз, рассчитанных иммунизацию пятисот человек. Вакцина однокомпонентная, но курс вакцинации предусматривает двукратное введение с интервалом не менее четырнадцати суток. Вакцина не требует особых условий хранения, является более доступной и простой в использовании. Ее получили те районы, где нет условий для низкотемпературного хранения препарата «Спутник V».

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