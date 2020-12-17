Недетские проблемы. Развлекательные центры для детей на грани отчаянья из-за ограничений пандемии

Новосибирская ассоциация детских развлекательных парков опубликовала открытое письмо к Андрею Травникову. Они говорят о скором исчезновении отрасли и напоминают, что тысячи сотрудников остались без работы на протяжении восьми с половиной месяцев. «Большинство объектов находятся в простое с марта 2020 года, — сказано в письме. – Все это время наши предприятия не получают дохода, при этом мы продолжаем нести ежемесячные расходы на выплату заработной платы сотрудникам, налоги, коммунальные платежи, техническое обслуживание». Авторы письма отмечают, что отсрочки по аренде и налоговым платежам подходят к концу, а доходов как не было, так и нет.

«Мы закрыты с 17 марта. Мои сотрудники - а это более ста человек - вынуждены сидеть без работы. Пишем письма в правительство и Роспотребнадзор, но нам даже отписок не присылают! – рассказывает руководитель центра «Кидбург» Александра Бородина. – Мы готовы выполнять любые требования, но ощущение, что про нас как будто забыли. Почему на всей территории России все детские центры открыты, даже в регионах, где ситуация с коронавирусом гораздо хуже. А в Новосибирске все закрыто».

Представители ассоциации недоумевают: в детских садах, которые работают в области уже давно, дети играют вместе целыми днями – пользуются одними игрушками и спят в одних помещениях. А вот развлекательные центры представляют опасность. Представители ассоциации говорят, что «готовы соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора — обеспечить для наших посетителей социальную дистанцию, регулярно обрабатывать все поверхности, обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников центров». Проблема лишь в том, что власти пока не как не реагируют на эту ситуация. В отличие от Москвы, где где детские развлекательные центры ограничили количество посетителей, но продолжают работать, в Новосибирске эта сфера полностью заморожена.