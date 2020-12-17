Плантации роз. Крупный комплекс по выращиванию цветов начал работу в Новосибирской области

«Сегодня я был на открытии масштабного комплекса по производству сибирских цветов ГК «Горкунов». Эту компанию мы все знаем, как крупнейшего производителя овощей, - поделился губернатор на своей странице в Инстаграме. – Теперь наша область прославится и новосибирскими розами!». Господин Травников подчеркнул, что к 2022 году здесь планируют выращивать по семь миллионов бутонов в год и отметил, что это лишь начало масштабного проекта, в перспективе — увеличение площадей для выращивания в Сибири не только роз, но и других цветов: хризантем, гербер. «Теперь в цветочных магазинах я всегда буду спрашивать – „А чьи розы? Наши или завозные?“», – написал губернатор и поздравил с началом «цветочного сезона» всех жителей области.