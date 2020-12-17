«Наш каток не такой же, как этот год!». Вице-мэр Новосибирска пригласила в гости журналиста Алексея Пивоварова

В одном из выпусков «Редакции» (ютуб-канал журналиста Алексея Пивоварова) блогер упомянул о новосибирском катке: «В этом году такая форма очень уместна: какой год — такой и каток». В ответ на эту шутку вице-мэр города, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова отправила Алексею официальное письмо с приглашением посетить нашу достопримечательность – «Чтобы вы могли говорить, что наш каток не такой же, как этот год!» (цитата из послания госпожи Терешковой).

«Помните знаменитый каток-фаллос из Новосибирска, про который мы рассказывали в одном из недавних выпусков «Редакции. News»? Мы получили официальный ответ на наше выступление:) Как-нибудь обязательно заедем, главное — чтобы людям нравилось!:)» – поделился журналист со своей аудиторией в Инстаграме, выложив пост с приглашением от вице-мэра.

Фото: Инстаграм Алексея Пивоварова