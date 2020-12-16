Ледовый городок на Михайловской набережной откроется 30 декабря

На Михайловской набережной прямо в канун Нового года заработает ледовый городок. Директора «Лед-Шоу Парка» Сергей Машаров отмечает, что 30 декабря – предварительная дата, но вряд ли его запустят раньше – «плюс-минус один день». «Городок будет одним пространством, мы перенесли винтовую горку. И есть интересная новинка в большой горке», – отмечает господин Машаров.

Лейтмотивом этого сезона при создании городка стала тема новогодних фантазий. В списке аттракционов ─ восемь горок, ледяные чаши, лабиринт и развлекательные площадки, одна из которых – на корабле.

Чтобы попасть в ледовый городок в период новогодних торжеств, необходимо будет заплатить триста пятьдесят рублей, после праздников вход подешевеет до трехсот. Для детей и ветеранов Великой Отечественной войны вход будет бесплатным.