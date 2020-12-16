За прошедшие сутки 215 новосибирцев выписались с выздоровлением. У 163 жителей региона выявлен диагноз COVID-19

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки ковид обнаружен еще у ста шестидесяти трех новосибирцев. При этом выписали сразу двести пятнадцать пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся сто пятьдесят новосибирцев, тридцать пять из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Количество летальных случаев из-за коронавируса увеличилось на семь: скончались четверо мужчин – пятидесяти трех, шестидесяти четырех, шестидесяти восьми и семидесяти четырех лет, а также три женщины – пятидесяти шести, шестидесяти пяти и восьмидесяти лет.