Новосибирцы стали умирать чаще. Министр здравоохранения прокомментировал рост смертности в регионе

В ноябре Управление ЗАГС по Новосибирской области зарегистрировало более пяти тысяч актов о смерти. Этот показатель на двадцать процентов больше, чем в октябре 2020 года, и почти в два раза превышает уровень смертности в ноябре 2019-го. За десять месяцев 2020 года зарегистрировано тридцать три тысячи сто два случая смерти, что почти на три тысячи больше, чем за весь предыдущий год.

Во время пресс-конференции в региональном правительстве министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что чаще всего жители умирают от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. По данным оперштаба, от коронавирусной инфекции за все время пандемии умерло 846 новосибирцев. «Однозначно фон коронавирусной инфекции сыграл роль, особенно во вторую волну. Полноценно можно сказать, что привело к смерти, проведя колоссальную аналитику» — подчеркнул господин Хальзов.