В городе Купино Новосибирской области планируют сделать современное пространство со скейт-парком и амфитеатром

Новое общественное пространство будет создано в Купино (Новосибирская область) под контролем регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Реализуемый проект победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года, конкурс проходил в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как прокомментировали в министерстве, концепция дизайн-проекта предусматривает устройство пешеходных и велосипедных дорожек, игровых и спортивных площадок, зоны отдыха с амфитеатром, скейт-парка, удобной пешеходной инфраструкруты. Также проект включает озеленение территории и проведение наружного освещения. Из федерального бюджета по предварительным подсчетам на эти цели направят около сорока пяти миллионов рублей, из регионального бюджета – более тридцати шести с половиной миллионов. Один миллион выделят из местного бюджета города Купино, и полтора миллиона составят внебюджетные источники финансирования.

В настоящее время на объекте выполнены работы по установке охранного видеонаблюдения и переносу сетей связи, выполняются работы по вертикальной планировке и устройству наружного освещения.

Фото: архивы пресс-служб