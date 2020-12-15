За время пандемии в Новосибирской области проведено более миллиона тестов на коронавирус. За прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у 168 человек

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в регионе — 25 304.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки еще у ста шестидесяти восьми новосибирцев выявлен диагноз «коронавирусная инфекция». За это же время выписались по выздоровлению двести шесть человек.
В настоящий момент сто семьдесят три пациента находятся в отделениях интенсивной терапии, сорок из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Скончались за сутки еще семь новосибирцев: четверо мужчин — пятидесяти одного года, шестидесяти четырех, семидесяти четырех лет и восьмидесяти одного года, а также три женщины — шестидесяти четырех, шестидесяти семи и семидесяти девяти лет.
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