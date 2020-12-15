Будет где заниматься. 17 спортзалов отремонтируют в Новосибирской области

В течение трех лет планируется отремонтировать семнадцать спортивных объектов по региональному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Об этом рассказала пресс-служба областного правительства. Сейчас в регионе ремонтируют школьные спортзалы в сельских районах, а также оснащают сооружения спортинвентарем. Средства на эти цели предусмотрены проектом закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Главная цель – создать в общеобразовательных заведениях маленьких городов и сел благоприятные условия для занятия спортом и физкультурой.