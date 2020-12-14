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Елочка за 5 миллионов. На площади Ленина установили главную городскую елку

На монументальном новогоднем дереве впервые зажгли гирлянды.

Монтаж самой масштабной елки Новосибирска завершен. «Остались небольшие доработки. Нужно проверить подсветку. Но можно уже говорить, что елка фактически смонтирована», — сообщила вице-мэр города, руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова, которая разместила ролик о монтаже новогоднего дерева на своей странице в Фейсбуке.

Высота зеленого гиганта — двадцать один метр. Стоимость праздничной елки, по сообщению мэрии, оценили в четыре миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч рублей.

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