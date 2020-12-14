Елочка за 5 миллионов. На площади Ленина установили главную городскую елку

Монтаж самой масштабной елки Новосибирска завершен. «Остались небольшие доработки. Нужно проверить подсветку. Но можно уже говорить, что елка фактически смонтирована», — сообщила вице-мэр города, руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова, которая разместила ролик о монтаже новогоднего дерева на своей странице в Фейсбуке.

Высота зеленого гиганта — двадцать один метр. Стоимость праздничной елки, по сообщению мэрии, оценили в четыре миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч рублей.