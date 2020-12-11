Сразу 216 выздоровевших против 172 заболевших. Последние новости о ситуации по коронавирусу в регионе

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки еще у ста семидесяти двух жителей области выявлен диагноз «коронавирусная инфекция». При этом выписались по выздоровлению за этот же период двести шестнадцать человек.

В реанимации на данный момент находится сто пятьдесят один пациент, тридцать девять новосибирцев подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Жертвами COVID-19 стали еще семь человек: четверо мужчин пятидесяти девяти, шестидесяти трех, семидесяти шести и восьмидесяти двух лет, а также трои женщины шестидесяти одного года, шестидесяти трех и семидесяти лет.