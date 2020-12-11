Сколько стоит огурец? В Новосибирской области заметно подорожали продукты питания

Как сообщает Новосибирскстат, по сравнению с октябрем стоимость товаров на потребительском рынке выросла в среднем на 0,9% . При этом цены именно на продовольственные товары, по данным ведомства, подскочили на 1,2%. Больше всего подорожали овощи: огурцы — в 1,7 раза, томаты — на 18,6 %, морковка – на 15,8 %, картофель – на 12,1 %, капуста – на 9,7 %, свекла – на 3,9 %, Дороже стал также виноград (рост на 10%) и бананы (на 8,2%). Среди подорожавших продуктов также сахар, овсяные хлопья, майонез, детское питание, творог, куриные яйца, подсолнечное мало и пряники.