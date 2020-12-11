Собирайся на каток! Рассекать по скандальному льду возле Оперного можно будет с 18 декабря

Главный новосибирский каток, прославившийся благодаря своей креативной форме, начали заливать! Ожидается, что он заработает 18 декабря — об сообщили в пресс-служба мэрии. Однако точная дата запуска зависит от того, когда начнут монтировать елку — тогда в раздевалках и пункте проката коньков подключат электричество. В этом году в пункте проката появится терминал для оплаты картой, площадь раздевалки будет увеличена в два раза по сравнению с прошлым годом. Цена проката для взрослых – сто пятьдесят рублей, для детей и пенсионеров – восемьдесят рублей, со своими коньками – вход бесплатный. Заточка коньков обойдется в сто двадцать рублей.

Каток будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00, за исключением понедельника (это технический день, когда каток будут открывать с 15:00). Стоит сразу отметить, что на самом катке маску носить не нужно. Однако в пункте проката и в раздевалке соблюдать масочный режим придется.