Собирайся на каток! Рассекать по скандальному льду возле Оперного можно будет с 18 декабря

В Театральном сквере начали заливать знаменитый на всю страну каток. Через неделю подготовку ледовой арены планируют завершить.
Главный новосибирский каток, прославившийся благодаря своей креативной форме, начали заливать! Ожидается, что он заработает 18 декабря — об сообщили в пресс-служба мэрии. Однако точная дата запуска зависит от того, когда начнут монтировать елку — тогда в раздевалках и пункте проката коньков подключат электричество. В этом году в пункте проката появится терминал для оплаты картой, площадь раздевалки будет увеличена в два раза по сравнению с прошлым годом. Цена проката для взрослых – сто пятьдесят рублей, для детей и пенсионеров – восемьдесят рублей, со своими коньками – вход бесплатный. Заточка коньков обойдется в сто двадцать рублей.
Каток будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00, за исключением понедельника (это технический день, когда каток будут открывать с 15:00). Стоит сразу отметить, что на самом катке маску носить не нужно. Однако в пункте проката и в раздевалке соблюдать масочный режим придется.
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