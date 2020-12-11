Жестокие тарифы на услуги ЖКХ. В 2021 году цены резко взлетят

В регионе вырастет стоимость коммунальных услуги. Новая ценовая политика вступит в силу летом следующего года. Об этом сообщил глава департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров. Тарифы на услуги ЖКХ вырастут сразу на 4,6%. Господин Асмодьяров подчеркнул, что произойдет это только 1 июля 2021 года — в январе нового года поднимать цены не планируется. Точные цифры по конкретным коммунальным услугам ведомство озвучит уже на следующей неделе.