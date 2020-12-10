Театр кукол ждет масштабное обновление. Большой ремонт обойдется в 100 миллионов рублей

Предварительная стоимость ремонта, запланированного в Новосибирском театре кукол имени Лапласа, — сто миллионов рублей. Об этом рассказал директор театра Юрий Горлатых. Сейчас ремонтные работы согласуют с Агентством по охране исторических памятников. Театр кукол — один из старейших объектов культурного наследия в нашем городе, здание построили больше века назад по проекту архитектора Андрея Крячкова.

Ремонт будут проводить в рамках нацпроекта «Культура». В следующем году планируют закончить оформление документации, средства из федерального бюджета выделят в 2022 году. На полученные деньги будет отремонтирован фасад здания, а также театральные цеха и гримерные.

Фото: архивы пресс-служб