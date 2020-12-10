170 жителей региона заболели коронавирусом за последние сутки. За время пандемии диагноз выявили почти у 24,5 тысяч новосибирцев

По сообщению оперативного штаба, за минувшие сутки еще у ста семидесяти новосибирцев обнаружена коронавирусная инфекция. Выписались с выздоровлением сто девяносто человек.

В новосибирских стационарах в настоящее время находится две тысячи семьсот двадцать восемь пациентов, в районных больницах области — тысяча триста восемьдесят семь.

Сто девяносто четыре пациента борются за жизнь в отделениях интенсивной терапии, тридцать семь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Прошедшие сутки увеличили число смертей от коронавируса еще на семь: скончались трое мужчин пятидесяти четырех лет, семидесяти одного года и семидесяти двух лет, а также четыре женщины — пятидесяти двух, пятидесяти девяти лет, шестидесяти одного года и шестидесяти трех лет.