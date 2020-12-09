Давай покурим? Нет, не покурим: с начала 2021 года перечень мест, где курение под запретом, станет обширнее

В актуальной редакции правил противопожарного режима нельзя курить на территории складов и баз, хлебоприемных пунктов, сенокосных угодий, на производствах всех видов взрывчатых веществ. В соответствии с новой редакцией, которая вступит в силу уже 1 января 2021 года, к этим объектам добавят больницы, поликлиники, транспортные объекты и вузы. Исключение составят места, которые специально отводят для курения (их обозначают знаком «Места для курения»). Обеспечить их наличие должны руководители организаций. За курение в запрещенных местах полагается штраф — от двух до трех тысяч рублей, а если возникнет пожар, придется заплатить до пяти тысяч.