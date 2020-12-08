Еще 174 новосибирца заболели ковидом. Выздоровевших — больше: выписались 197 жителей региона

Новосибирский оперштаб информирует: за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставили еще ста семидесяти четырем жителям региона. Выписаны с выздоровлением за это же время сто девяносто семь человек.

В реанимации сейчас находятся сто девяносто девять пациентов, из них пятьдесят пять подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончались за прошедшие сутки еще шесть новосибирцев: четверо мужчин пятидесяти четырех, шестидесяти шести, шестидесяти восьми и семидесяти пяти лет, а также две женщины в возрасте семидесяти и семидесяти четырех лет.