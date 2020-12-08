Новосибирская область — в десятке регионов с самой низкой заражаемостью коронавирусной инфекцией

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что Новосибирская область уже два месяца удерживает второе место в топ-3 наиболее благополучных субъектов Сибирского федерального округа — мы уступаем только Кузбассу. На данный момент заболеваемость в регионе оценивается всего в восемьсот шестьдесят случаев на сто тысяч человек. В Кемеровской области на сто тысяч населения — 768,9 случая заражения.

В целом по стране Новосибирская область замыкает десятку регионов с наиболее благополучными показателями по заболеваемости коронавирусом. Антирекорд среди сибирских регионов демонстрируют Республика Алтай и Тува, где отмечено 5 467,2 и 4082,3 случая заражения ковидом на сто тысяч населения соответственно.