Крупнейший для Новосибирской области детский сад готовится к открытию. В начале 2021 году он примет более 300 ребятишек

Новый детский сад в Дзержинском районе по ул. Авиастроителей — самый крупный из сдаваемых в этом году. Строительные работы, которые проводят в рамках нацпроекта «Демография», находятся на завершающей стадии. Детсад, рассчитанный на триста двадцать мест, начнет принимать ребят с начала 2021 года. На объекте уже установлена мебель и оборудование, сейчас готовятся необходимые для открытия документы. Трехэтажное здание оснащено всей необходимой инфраструктурой, в том числе групповыми помещениями для воспитанников разных возрастов, физкультурным залом, изостудией, музыкальным залом, кабинетами психолога и логопеда, кабинетами для творчества и развития. Предусмотрены медицинский блок, пищеблок, комната для кружковых занятий. Стоит отметить, что помещения детского сада оформлены в уникальном ярком дизайне — ребятишкам здесь наверняка понравится.

Фото: архивы пресс-служб