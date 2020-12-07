За последние сутки коронавирус убил шестерых новосибирцев. Заразились инфекцией еще 178 человек

По данным областного оперштаба, за минувшие сутки коронавирусную инфекции обнаружили еще у ста семидесяти восьми человек. За это же время выписались с выздоровлением девяносто четыре новосибирца.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся двести четыре пациента с COVID-19, сорок два из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончались за прошедшие сутки шесть человек: женщины в пятидесяти четырех и пятидесяти девяти лет, двое мужчин в возрасте пятидесяти девяти лет, а также мужчины шестидесяти семи и семидесяти лет.