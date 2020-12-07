За последние сутки коронавирус убил шестерых новосибирцев. Заразились инфекцией еще 178 человек

Всего в регионе за время пандемии зарегистрировано 792 летальных случая от COVID-19.
По данным областного оперштаба, за минувшие сутки коронавирусную инфекции обнаружили еще у ста семидесяти восьми человек. За это же время выписались с выздоровлением девяносто четыре новосибирца.
В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся двести четыре пациента с COVID-19, сорок два из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Скончались за прошедшие сутки шесть человек: женщины в пятидесяти четырех и пятидесяти девяти лет, двое мужчин в возрасте пятидесяти девяти лет, а также мужчины шестидесяти семи и семидесяти лет.
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