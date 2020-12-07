Печальная статистика. В Новосибирской области вырос уровень смертности

В Новосибирской области зарегистрировано пять тысяч сто пятьдесят смертей за ноябрь этого года. Это на двадцать процентов больше, чем в октябре 2020-го, и почти двое превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Управление ЗАГС по Новосибирской области опубликовало свежую статистику, из которой видно, что рождаемость сейчас значительно уступает смертности. В ноябре на территории региона зарегистрировано две тысячи триста тридцать шесть новорожденных, таким образом число смертей более чем в два раза превышает количество новых жизней. Для сравнения: в октябре прошлого года Новосибирской области родились две тысячи пятьсот девяносто младенцев, умерли за это же время четыре тысячи двести семьдесят девять жителей.