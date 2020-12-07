Лед сдадут раньше. Ледовую арену для Молодежного чемпионата мира по хоккею подготовят уже летом 2022 года

Несмотря на пандемию, активная подготовка к МЧМ-2023 продолжается. В частности идут работы над новой многофункциональной ледовой ареной. В настоящее время она готова уже на тридцать пять процентов. Новая ледовая арена для проведения будет сдана раньше намеченного срока — летом 2022 года. Ввести в эксплуатацию ее планируют раньше намеченного срока — уже летом 2022 года. Кроме того, к старту чемпионата будет приурочено также завершение строительства четвертого моста через Обь, введут в эксплуатацию и первую очередь терминала аэропорта «Толмачево». В Новосибирском метрополитене строится станция «Спортивная», степень ее готовности сейчас — двадцать восемь процентов. «Введение в эксплуатацию всех этих масштабных объектов не только позволит обеспечить комфортное пребывание в нашем регионе гостям чемпионата, но и останется в качестве полноценного используемого наследия МЧМ-2023 для новосибирцев», — отметил глава региона Андрей Травников.

Фото: архивы пресс-служб