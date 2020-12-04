Лекарства как статья расходов. Во время коронавирусной пандемии новосибирцы стали больше тратить в аптеках

На фоне ковидной пандемии средний чек в новосибирских аптеках значительно вырос, причем пик покупок пришелся на март. Средний чек в категории «Аптеки» с января по сентябрь 2020 года составил 652 рубля, для сравнения: в 2019 году – 617 рублей. Однако если смотреть в целом по стране, новосибирцы не являются лидерами по аптечным тратам. Больше всего операций в медорганизациях и аптеках совершают жители Москвы и Санкт-Петербурга. У Новосибирска — третье место, а вслед за ним следуют Екатеринбург, Нижний Новгород и Краснодар. Таковы результаты исследований, проведенных аналитиками Райффайзенбанка.

Эксперты отмечают, что существенно изменилась сезонность транзакций: в марте 2020 года наблюдался нехарактерный всплеск количества покупок в аптеках по всей России, средний чек в этом месяце также вырос и продолжил увеличиваться в апреле. В новосибирских аптеках количество покупок росло неравномерно, к примеру, в июне оно увеличилось на восемь процентов, в июле – лишь на один процент а в сентябре выросло на сразу на тринадцать.