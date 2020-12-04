Антиковидный тюнинг. «Умную» рассадку и защитные экраны предлагают сделать нормой для кинотеатров и фуд-кортов в ТЦ

Пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила, что собственники торговых центров предложили новые меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В частности, на фуд-кортах готовы отключить Wi-Fi и установить защитные экраны между точками общепита. В кинотеатрах намереваются организовать так называемую «умную» рассадку. «Торговые центры предлагают новые меры – к примеру, собственники готовы пойти на то, чтобы отключить зону Wi-Fi на фуд-кортах, чтобы уменьшить количество посещений с целью развлечения. Кроме того, во многих заведениях общепита есть терминалы для бесконтактного оформления заказа», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Андрей Гончаров. Среди выработанных представителями бизнеса и минпромторгом мер также увеличение расстояния расстановки столов до двух метров, разделение зоны приема и выдачи заказов, установка защитных экранов между рабочей зоной ресторанов и клиентами.

Предложен ряд мер и для кинотеатров: при наличии технической возможности использовать системы бесконтактной продажи билетов, установлено время начала сеансов в кинозалах кинотеатров с разницей не менее двадцати минут для разведения потоков зрителей, установлены интервалы между сеансами не менее получаса для проведения проветривания и уборки залов с применением дезинфицирующих средств. Системы вентиляции кинотеатров переведены в режим работы, исключающий рекуперацию воздуха, реализована система «умной» рассадки, позволяющая контролировать соблюдение социальной дистанции в кинозале. По словам Андрея Гончарова, таким образом бизнес ищет выход из ситуации, а мониторинг предпринятых мер приведет к пониманию того, насколько они будут востребованными и направленными на безопасность.