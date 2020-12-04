За проезд передаем! Общественный транспорт будет обходиться новосибирцам дороже

В новосибирских автобусах и троллейбусах с 15 декабря подорожает проезд. Согласно указу Департамента по тарифам Новосибирской области, стоимость проезда в троллейбусах и трамваях вырастет до двадцати четырех рублей, а в автобусах — до двадцати пяти. Стоит упомянуть, что проезд по межмуниципальный маршруту № 111э «Автовокзал — вокзал Новосибирск-Главный — аэропорт Толмачево» будет стоить пассажиру пятьдесят рублей (пока цена «билета» составляет сорок восемь рублей). Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть уже заявлял, что с середины декабря тарифы вырастут, но «на один рубль, не дороже». Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии представил следующие показатели себестоимости тарифов на 2021 год (речь идет о предварительных значениях): «Новосибирский метрополитен» — 34,56 рубля, МКП «Горэлектротранспорт» — 26,36 рубля, МКП «ПАТП-4» — 46,40 рубля.

Напомним, что стоимость проезд в метро собираются повысить на один рубль – до двадцати шести рублей. Однако соотвеnствующий указ еще не подписан, и когда именно это изменение вступит в силу — неизвестно.