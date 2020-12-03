Штраф признать недействительным. Новосибирская больница №25 не будет платить 100 тысяч рублей из-за нехватки мест

В ходе проверки Роспотребнадзором Городской клинической больницы № 25 выяснилось, что в учреждении не хватает мест для пациентов. Калининский райсуд заключил, что обстановка в больнице нарушает санитарные правила. «Ранее Роспотребнадзор посчитал нашу работу административным правонарушением, — прокомментировали в больнице №25. — Мы были категорически не согласны с выдвигаемыми обвинениями в адрес нашего инфекционного госпиталя. Сегодня на заседании решением суда было установлено, что в условиях пандемии невозможно избежать переполненности больницы, в связи с этим вины больницы не усмотрено. Решение суда предыдущей инстанции отменено областным судом. По сей день инфекционный госпиталь ГКБ №25 продолжает свою работу по спасению жизней заразившихся пациентов».