Максимальное число смертей из-за ковида. За прошедшие сутки в регионе умерло восемь человек

По сообщению оперативного штаба, за последние сутки диагноз COVID-19 поставили еще ста восьмидесяти шести жителям Новосибирской области. Выписались по выздоровлению сто пятьдесят четыре человека.

Минувший день принес региону неутешительный «рекорд»: умерло сразу восемь пациентов, тогда как за все время пандемии суточный показатель не превышал семи летальных случаев. Самой молодой жертвой болезни стала женщина сорока семи лет, самым пожилым пациентом — мужчина в возрасте девяноста семи лет.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся сто девяносто новосибирцев, из них сорок девять человек подключены к аппаратам ИВЛ.