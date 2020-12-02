Еще шесть летальных случаев и 182 заболевших коронавирусом в Новосибирской области

За последние сутки, по данным оперативного штаба, коронавирусную инфекцию диагностировали еще у ста восьмидесяти двух новосибирцев. Почти столько же — сто семьдесят девять человек — выписались с выздоровлением.

От сложного течения COVID-19 умерли еще шесть пациентов: четверо мужчин шестидесяти двух, шестидесяти трех, шестидесяти шести и шестидесяти восьми лет, а также две женщины шестидесяти шести и семидесяти четырех лет.

В отделениях интенсивной терапии в настоящий момент находятся сто девяносто девять человек, сорок семь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.