Еще шесть летальных случаев и 182 заболевших коронавирусом в Новосибирской области

За период пандемии в нашем регионе сделано более 930 тысяч тестов на COVID-19.
За последние сутки, по данным оперативного штаба, коронавирусную инфекцию диагностировали еще у ста восьмидесяти двух новосибирцев. Почти столько же — сто семьдесят девять человек — выписались с выздоровлением.
От сложного течения COVID-19 умерли еще шесть пациентов: четверо мужчин шестидесяти двух, шестидесяти трех, шестидесяти шести и шестидесяти восьми лет, а также две женщины шестидесяти шести и семидесяти четырех лет.
В отделениях интенсивной терапии в настоящий момент находятся сто девяносто девять человек, сорок семь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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