18+
  • Город
  • Город

Еще шесть летальных случаев и 182 заболевших коронавирусом в Новосибирской области

За период пандемии в нашем регионе сделано более 930 тысяч тестов на COVID-19.

За последние сутки, по данным оперативного штаба, коронавирусную инфекцию диагностировали еще у ста восьмидесяти двух новосибирцев. Почти столько же — сто семьдесят девять человек — выписались с выздоровлением.

От сложного течения COVID-19 умерли еще шесть пациентов: четверо мужчин шестидесяти двух, шестидесяти трех, шестидесяти шести и шестидесяти восьми лет, а также две женщины шестидесяти шести и семидесяти четырех лет.

В отделениях интенсивной терапии в настоящий момент находятся сто девяносто девять человек, сорок семь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Комментарии

Наши проекты