Никакого ковидного госпиталя не будет. Андрей Травников озвучил свое принципиальное решение по поводу нового перинатального центра

Строительство перинатального центра началось еще в 2013 году, но в 2014 году оно было заморожено из-за трудностей с финансированием. При активном участии главы региона Андрея Травникова работы на объекте все же удалось сдвинуть с мертвой точки. 1 декабря 2020 года открытие центра наконец состоялось. Во время рабочего совещания на объекте, которое провел господин Травников, было принято принципиальное решение: несмотря на пандемические реалии, новое здание будет работать исключительно по профилю — как перинатальный центр. Его помещения не станут использоваться для размещения ковидных больных. «Мне самому не хочется превращать это здание в госпиталь. И ситуация с коронавирусом сегодня нам позволяет совершить определенный маневр. Я подтверждаю принципиальное решение: здесь будет перинатальный центр в ближайшее время, а освободившееся старое здание мы будем держать в резерве под COVID-центр», — подчеркнул губернатор.

Даты переезда из старого здание в новое будут определены в ближайшее время. Медикам предстоит достаточно оперативно освоить новые помещения и оборудование. «Все должно быть спланировано заранее, организовано быстро и синхронизировано. Новосибирск был единственным городом-миллионником, где не было современного перинатального центра. Он нужный, долгожданный, здорово, что после многолетней эпопеи удалось его завершить», — заключил глава региона.

Фото: архивы пресс-служб