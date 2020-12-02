Инфицированные ВИЧ пациенты легче переносят коронавирус. К этому выводу пришли новосибирские медики

Руководитель новосибирского регионального Центра по профилактике и борьбе со СПИД Дмитрий Капустин рассказал, что пациенты с ВИЧ-инфекцией легче переносят заболевание коронавирусом. «На территории наших больниц проводилось исследование, благодаря которому было выявлено, что у пациентов с ВИЧ-инфекцией, несмотря на особенность инфекционного заболевания, которое должно протекать тяжелее, у большинства пациентов заболевание протекало в легкой форме», — отметил господин Капустин. У людей с вирусом иммунодефицита гораздо реже возникают осложнения при COVID-19, приводящие к летальному исходу, причина — в частичном или полном угнетения функций иммунной системы (дело в том, что чем агрессивнее иммунный ответ, тем тяжелее человек переносит болезнь). Всего на территории Новосибирской области коронавирус выявили у двести четырех ВИЧ-инфицированных, из них сто семнадцать пациентов переносят болезнь в легкой форме.