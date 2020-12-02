Очень маленький ребенок. В Новосибирском зоопарке родился малыш у сенегальских галаго

Экзотические зверьки — сенегальские галаго — живут в нашем зоопарке еще с 2012 года. Одна из пар регулярно приносит потомство — на этот раз у нее родился один малыш. Длина тела взрослого животного около шестнадцати сантиметров, вес — порядка ста пятидесяти-двухсот граммов. Зверек может легко поместиться на ладони. Новорожденный галаго весит всего двенадцать граммов. Работники зоопарка рассказывают, что первые два-три месяца детеныш остается в гнезде вместе с матерью. Самка ненадолго отлучается, чтобы поесть. У этих приматов есть интересная особенность: если появляется какая-то причина для беспокойства, то мама делает новое гнездо и во рту переносит туда малышей. Команда Новосибирского зоопарка старается создать для животных максимально комфортные условия, особенно в период воспитания потомства — чтобы самке не приходилось переносить малыша с места на место. Посмотреть на сенегальских галаго можно в павильоне «Ночной мир».

Фото: архивы пресс-служб