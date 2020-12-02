Ароматы леса. Новосибирские елки обрабатывают зловонным раствором против вандалов

Уже сегодня, 2 декабря, специалисты «Горзеленхоза» начинают предновогоднюю акцию речь идет об антивандальной обработке хвойных деревьев в Новосибирске. На стволы деревьев наносят особый раствор, отличающийся зловонным запахом. Такая обработка призвана остановить несанкционированную вырубку новогодних деревьев. Стоит отметить, что на морозе оценить «букет ароматов» сложно – он раскрывается в теплом помещении. Дело в том, что в природных условиях запах от раствора не ощущается, а через два месяца следы от нанесенного вещества и вовсе исчезают. «В теплом помещении вещество начинает издавать резкий неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение долгого времени». – рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска. Так что Новый год с «незаконной» елкой пройдет, прямо скажем, малоприятно.

Раствор на хвойные деревья «Горзеленхоз» собирается нанести во всех парках, скверах, в городских лесопарковых зонах. Антивандальное вещество безвредно для людей, животных и в целом окружающей среды.