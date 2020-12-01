Праздники по правилам. Правительство утвердило список требований к новогодним корпоративам и детским утренникам

Первое, что стоит отметить, — на торжественные мероприятия отведен точный период времени — праздновать можно только до 15 января 2021 года. Об этом заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. В это время новосибирцы будут посещать корпоративы, банкеты, утренники, однако праздники не должны быть «многолюдными». Дело в том, что для мероприятий утвержден лимит гостей – максимум пятьдесят человек, при этом на каждого посетителя должно быть выделено четыре квадратных метра.

Еще одно ограничение – часы для празднования: веселиться можно будет строго с восьми утра и до полуночи — никаких ночных посиделок. Столы на банкетах должны быть расставлены с учетом социальной дистанции, то есть на расстоянии не менее полутора метров. Если говорить о доставке блюд на дом, обслуживании на вынос, то здесь ограничений нет.

Что касается детских утренников, то, как ранее сообщил губернатор Андрей Травников, всем учреждениям культуры, организациям рекомендовано отказаться от игровых, анимационных мероприятий в холлах, залах и проводить новогодние утренники в формате представлений с соблюдением всех ограничений, которые рекомендованы театральным, культурным учреждениям. Количество посетителей не должно превышать пятидесяти процентов от общей вместимости зрительных и концертных залов.