Ищите другой магазин. Сеть «Холди Дискаунтер» завершила свою работу в Новосибирске

Сеть «Холди Дискаунтер» завершила свою деятельность в Новосибирске. Это был последний розничный актив холдинга «Холидей», который еще десять лет назад являлся крупнейшим ретейлером на территории Сибири. В марте прошлого года компания обанкротилась. Как следует из данных 2ГИС, в Новосибирской области осталось лишь четыре торговые точки дискаунтера, причем две из них уже обозначены как неработающие. Один магазин «Холди» находится в Краснообске, еще один — в Новосибирске (теперь он работает под новой вывеской — «Магазин постоянных распродаж»).