За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 179 новосибирцев

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено сто семьдесят девять новых случаев COVID-19 в Новосибирской области. За это же время выздоровело сто десять человек. Общее количество заболевших за период пандемии — 22 687, число выздоровлений — 18 408.

За последний день в регионе скончались семь пациентов: двое мужчин шестидесяти пяти лет, мужчина шестидесяти девяти лети, а также четыре женщины пятидесяти трех, шестидесяти, семидесяти и семидесяти четырех лет.

В реанимации сейчас находятся сто девяносто восемь новосибирцев, сорок восемь человек — на ИВЛ.