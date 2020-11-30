Коронавирусная пандемия закончится в следующем году. В этом уверен директор научного центра «Вектор»

В ходе онлайн-фестиваля Science Bar Hopping директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов отметил: «Вирус сохранится, но сама пандемия уйдет, уверен, что в 2021 году». Господин Максютов подчеркнул, что постоянное увеличение числа заболевших остановится после того, как в обществе сформируется коллективный иммунитет. Однако для этого потребуется привить примерно половину населения страны. Надо понимать, что коронавирусная инфекция не исчезнет сама по себе, поскольку изменений в геноме вируса, по словам руководителя «Вектора, практически не происходит.