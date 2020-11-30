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Всегда готовы. В Новосибирской области планируют продлить режим повышенной готовности по крайней мере до конца марта

Об этом рассказал губернатор Андрей Травников на оперативном совещания 30 ноября.

Совещание было посвящено вопросам празднования Нового года и жизни области уже в 2021 году. «Я анонсировал, что оперативным штабом будут подготовлены предложения по организации работы и жизни с наступлением 2021 года, в период новогодних каникул. Подготовлен проект решения, будем его рассматривать. Я хотел бы коротко о нем рассказать. Предложено продлить режим повышенной готовности до 31 марта 2021 года включительно как минимум», — сообщил господин Травников. Также губернатор рассказал, что праздничные мероприятия и для взрослых, и для детей в области проходить будут, но с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Корпоративы в заведениях общепита будут проводиться с ограниченным числом участников и соблюдением социальной дистанции. «В отношении детских мероприятий: всем учреждениям культуры, организациям будет рекомендовано отказаться от игровых, анимационных мероприятий в холлах, залах и проводить новогодние утренники в формате представлений с соблюдением всех ограничений, которые рекомендованы театральным, культурным учреждениям, — отметил Андрей Травников.

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