Всегда готовы. В Новосибирской области планируют продлить режим повышенной готовности по крайней мере до конца марта

Совещание было посвящено вопросам празднования Нового года и жизни области уже в 2021 году. «Я анонсировал, что оперативным штабом будут подготовлены предложения по организации работы и жизни с наступлением 2021 года, в период новогодних каникул. Подготовлен проект решения, будем его рассматривать. Я хотел бы коротко о нем рассказать. Предложено продлить режим повышенной готовности до 31 марта 2021 года включительно как минимум», — сообщил господин Травников. Также губернатор рассказал, что праздничные мероприятия и для взрослых, и для детей в области проходить будут, но с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Корпоративы в заведениях общепита будут проводиться с ограниченным числом участников и соблюдением социальной дистанции. «В отношении детских мероприятий: всем учреждениям культуры, организациям будет рекомендовано отказаться от игровых, анимационных мероприятий в холлах, залах и проводить новогодние утренники в формате представлений с соблюдением всех ограничений, которые рекомендованы театральным, культурным учреждениям, — отметил Андрей Травников.