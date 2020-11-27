Ковидный госпиталь на базе городской клинической больницы №11 получил штраф. Причина — нарушение санитарных норм

В ходе внеплановая проверки выяснилось, городская клиническая больница №11, где расположен коронавирусный госпиталь, не соблюдает установленные гигиенические правила. Дело в отношении учреждения рассматривал суд Ленинского района. Сообщается, что сотрудники регионального Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения санитарных норм. «Были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих правил и гигиенических стандартов, нормативов», — прокомментировали в пресс-службе Ленинского суда. Больница признана виновной в нарушениях и теперь должна выплатить штраф в размере ста тысяч рублей.