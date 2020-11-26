Печальный рекорд. В регионе установлен новый максимум по заболеваемости коронавирусом

По данным оперативного штаба Новосибирской области на 26 ноября, за прошедшие сутки еще у ста восьмидесяти семи человек выявили коронавирусную инфекцию. Правда, и выписалось тоже значительное число выздоровевших пациентов: у ста девяноста трех новосибирцев диагноз сняли.

Жертвами ковида стали еще шесть человек: двое мужчин пятидесяти четырех и шестидесяти трех лет и четыре женщины пятидесяти девяти, семидесяти пяти, семидесяти семи и восьмидесяти двух лет. В целом за время пандемии от COVID-19 в регионе скончались семьсот семнадцать человек.

В настоящее время двести девять новосибирцев находятся в отделениях интенсивной терапии, пятьдесят пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.