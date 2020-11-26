В Новосибирске появится новый онкологический диспансер к 2024 году. Его планируют построить на улице Александра Невского — на территории городской клинической больницы №25

«Мы проработали медико-техническое задание и структуру нового диспансера, — рассказал на брифинге в правительстве Олег Иванинский. — Площадка для строительства определена на территории 25-й медсанчасти. Там сейчас идут работы по строительству центра позитронно-эмиссионной томографии. Пока мы идем в графике. Я очень надеюсь, что в 2024 году введем новый онкодиспансер».

В регионе также продолжаются работы по строительству двух новых корпусов действующего онкологического диспансера. В первом корпусе планируется разместить оборудование, приобретенное по федеральной программе «Развитие онкологической помощи», во втором будет находиться отделение химиотерапии, где помощь пациентам будут оказывать амбулаторно. В 2021 году на территории онкодиспансера начнется строительство еще одного корпуса — для эндоскопической техники.

«Были жалобы на скученность, так как мы вынуждены проводить химиотерапию больным дневного стационара в отделениях, — прокомментировал Иванинский. — Надеюсь, что строители не подведут нас, и к концу этого года данные объекты будут введены в строй. С января мы сможем переформатировать потоки пациентов».