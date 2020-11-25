Форма имеет значение. Каток возле Оперного театра вновь зальют, соблюдая провокационную «фаллическую» геометрию

В Новосибирске уже начали готовить площадку для большого катка, который появится напротив НОВАТа. Площадь «ледовой арены» составит порядка двух тысяч квадратных метров, для проката подготовят около полутора сотен пар коньков. Сейчас в Театральном сквере работают подрядчики, устанавливающие ограждения по периметру будущего катка. Стоит отметить, что его «возбуждающую» форму, вызвавшую настоящий ажиотаж в прошлом году, вновь повторят. Визуализацию катка опубликовала на своей странице в Фейсбуке вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова. «Центральной площадкой празднования Нового года станет, как и в прошлом году, Театральный сквер. Там будет установлена елка, залит каток, украшены боковые аллеи сквера и пространство перед НОВАТом», — написала госпожа Терешкова.

Фото: Фейсбук Анны Терешковой