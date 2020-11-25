За сутки еще у 179 жителей Новосибирской области выявили COVID-19

Семь человек за прошедший вторник скончались из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции.
По данным регионального оперштаба, еще ста семидесяти девяти новосибирцам поставили диагноз «коронавирус» за минувшие сутки. Выписали с выздоровлением сто семьдесят человек.
Семь пациентов спасти не удалось: скончались трое женщин пятидесяти семи, восьмидесяти двух и девяноста трех лет и четверо мужчин сорока шести, сорока семи, пятидесяти шести и восьмидесяти лет.
В настоящее время двести семь новосибирцев находятся в отделениях интенсивной терапии, пятьдесят два человека подключены к аппаратам ИВЛ.
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