К нам приехали гигантские муравьеды. В семье Новосибирского зоопарка — пополнение

Новосибирский зоопарк получил из зоопарка города Нюкёбинг-Морс (Дания) пару гигантских муравьедов в рамках Европейской программы сохранения вида (этот вид внесен в Международную Красную книгу). Муравьеды по имени Майя и Калле уже «отсидели» карантин и приспособились к новым условиям обитания.

Новосибирский зоопарк стал вторым второй по счету зоопарком страны, где есть эти диковинные звери. До этого в России гигантские муравьеды жили только в Калининградском зоопарке.

«Гигантский муравьед – самое крупное животное в отряде неполнозубых, длина его тела составляет сто десять-сто тридцать сантиметров. Хвост у него очень пушистый и длинный, отчего животное кажется еще больше, — рассказали в пресс-службе Новосибирского зоопарка. — Самое удивительное у гигантского муравьеда – его длинная трубкообразная голова. У него нет зубов, а язык достигает в длину шестидесяти сантиметров».

Гигантских муравьедов можно увидеть в павильоне «Тропический мир».

Фото: архивы пресс-служб