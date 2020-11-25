Почем жетон? Стоимость проезда в метро собираются повысить

Мэрия Новосибирска внесла конкретику по вопросу повышения тарифов в метро. Накануне РБК со ссылкой на руководителя департамента по тарифам Новосибирской области Гарея Асмодьярова сообщил, что метрополитен предлагает увеличить стоимость проезда до тридцати четырех рублей шестидесяти девяти копеек. То есть цена выросла бы сразу на сто тридцать девять процентов. При этом ранее департамент подготовил проект постановления, в соответствии с которым стоимость проезда должна увеличиться лишь на один рубль.

«Информация о запланированном резком повышении тарифа на проезд в метро не соответствует действительности. СМИ восприняли расчетные цифры себестоимости перевозки одного пассажира в качестве окончательной стоимости проезда, — говорится в сообщении телеграм-канала мэрии. По итогу стоимость проезда в 2021 году повысят на обещанный один рубль, после чего она составит двадцать шесть рублей.

Фото: архивы пресс-служб