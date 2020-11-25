Ситуация по ковиду в Новосибирской области стабилизируется. Уже с 1 декабря могут возобновить профосмотры и диспансеризацию

По словам Кjнстантина Хальзова ситуация с коронавирусом в Новосибирской области стабилизируется. « Тенденция, я бы назвал ее стабилизацией, сохраняется у нас. Есть свободные койки в наших стационарах — не только в распределительных центрах, но и в учреждениях второго уровня, — отметил министр. В настоящее время из почти шести тысяч коек, предназначенных для пациентов с ковидом, свободны около тысячи.

В связи с тенденцией «на стабилизацию» в регионе могут возобновить профосмотры и диспансеризацию. «Если та динамика, которую мы наблюдаем, сохранится, то, соответственно, мы обсуждаем вопрос возобновления 1 декабря, — сообщил господин Хальзов.