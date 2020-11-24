Под снос? Мэрия требует снести здание в Первомайском сквере — здесь находятся рестораны Park Cafe и «Перчини»

Здание на Красном проспекте, 25/1, занимающее почти тысячу квадратных метров, хорошо известно новосибирцам: здесь расположены популярные рестораны «Перчини» и Park Cafe, которые работают уже на протяжении нескольких лет. Как утверждает мэрия, трехэтажное здание построили незаконно на муниципальной земле, которая была отдана под аренду. Как ранее заявлял начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский, арендаторы земли оформили здание в собственность как объект капитального строительства.



Иск мэрии рассмотрит Новосибирский арбитражный суд. В случае его удовлетворения , собственнику придется снести здание.

Фото: 2gis.ru